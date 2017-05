Nach Deichbruch von 2013 Sachsen-Anhalts schönster Jugendclub

Es ist womöglich der schönste Jugendclub in Sachsen-Anhalt: Ein modernes Gebäude aus Holz und Glas, unmittelbar am See gelegen samt Liegewiesen, Bootsanleger und Sprungturm. Die Jugendlichen aus Kamern und der gesamten Region können sich freuen – denn am Sonnabend durften sie das neu gestaltete Gelände in Besitz nehmen.