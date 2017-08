Das Waldbad ist so marode, dass es von der Stadtverwaltung Salzwedel geschlossen wurde.

Liesten Neue Idee für marodes Waldbad

Das Waldbad in Liesten wird in diesem Sommer nicht mehr öffnen. Zu groß waren die Mängel. Ob es überhaupt wieder öffnet, ist unklar. Innenminister Stahlknecht schlägt bei einem Besuch am Donnerstag einen neuen Plan vor, wie das Schwimmbad gerettet werden könnte.