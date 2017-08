In der Altmark bei Beetzendorf ist innerhalb von 20 Jahren auf einer grünen Wiese eine sozial-ökologische Modellsiedlung entstanden, die mit ihren Häusern aus Strohballen internationale Aufmerksamkeit bekommt. Derzeit macht das Ökodorf "Sieben Linden" sogar Furore auf der Weltausstellung Expo in Kasachstan. Mit aufgebaut wurde das Gemeinschaftsprojekt von Eva Stützel. Sie wohnt mit ihrer Tochter in einem von mehreren schmucken Lehmhäusern und möchte es nicht mehr missen.

Die Diplom-Psychologin wollte nach ihrem Studium vor über 20 Jahren unbedingt in einer alternativen Dorfgemeinschaft leben und arbeiten. Deshalb kam ihr die Idee einiger Gleichgesinnter gerade recht. Sie brachte sich voll und ganz in den Aufbau von "Sieben Linden" ein. Auf der Wiese ist seitdem eine blühende Gemeinschaft aus 145 Menschen gewachsen, die in Wohn- und Bauwagen, aber mehr und mehr auch in komfortablen Häusern aus Strohballen wohnen und arbeiten.