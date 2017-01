Stendal Razzia bei früherem CDU-Stadtrat Gebhardt

Gegen den früheren Stendaler CDU-Stadtrat Holger Gebhardt gibt es neue Vorwürfe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 42-Jährige bei einer Krankenkasse gefälschte Arztrechnungen eingereicht haben. Dabei sei ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Kramer, sagte dem MDR, es gehe um 50 Handlungen. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen sei am Dienstag die Wohnung von Gebhardt durchsucht worden.

Am ersten Prozesstag hatte Gebhardt zugegeben, die Kommunalwahl 2014 in 300 Fällen manipuliert zu haben. In einer Erklärung seines Anwalts hieß es, der ehemalige CDU-Politiker bedauere seine Taten zutiefst. Er habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, ein gutes Wahlergebnis zu liefern, und übernehme die volle Verantwortung.