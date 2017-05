Für Carla, Talea, Nele, Felix und Vincent beginnt der Tag früh. Obwohl sie frei haben und nicht zur Schule müssen, wollen sie rechtzeitig am Brandenburger Tor sein. Dort wird ein spannender Gast erwartet, den sie nicht verpassen wollen. Sie sind als Teil des Kirchenkreises Salzwedel nach Berlin zum Kirchentag gereist und wollen den Höhepunkt, den Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten, Barack Obama, live erleben. Gemeinsam mit Angela Merkel wird er am Brandenburger Tor über das Thema "Engagiert Demokratie gestalten" reden.

In einer Schule in Berlin-Mitte sind die Jugendlichen aus Salzwedel in einer Gruppe von insgesamt 36 Personen in Klassenzimmern untergebracht. Jeder muss seine eigenen Schlafsachen, Teller und Besteck mitbringen. Wer hier eine öde Ferienlager-Atmosphäre erwartet, ist weit gefehlt. Stattdessen trifft man auf aufgeweckte Jugendliche. Der Ausflug zum Kirchentag nach Berlin sei ein besonderes Erlebnis, meinen sie. Zum einen kann man die Stadt erleben, zum anderen Zeit mit alten und neuen Freunden verbringen. Der Auftritt Obamas sei jedoch ein besonderer Höhepunkt, gerade nach der Wahl von Präsident Trump, meint Felix.

Um neun Uhr nach dem Frühstück versammelt sich die Gruppe auf dem Schulhof. Der Schulhof der Kastanienbaumschule ist von rotem Backstein geprägt und den namengebenden Kastanienbäumen. Nach einer kurzen Belehrung von der Organisatorin, Birgit Timme, geht es auch schon los. In einer geschlossenen Gruppe schlendern sie bei strahlendem Sonnenschein über die Straßen Berlins zur U-Bahn-Station Oranienburger Straße. Nach gerade mal drei Stationen sind sie am Brandenburger Tor angekommen.

Aus Liebe zum Wir

Die Jugendlichen kennen sich aus dem Kirchenkreis Salzwedel. Als Kinder wurden sie von ihren Eltern angemeldet. Getauft sind sie alle, doch Religion steht für sie nicht im Vordergrund. "Es sind eher die gemeinsamen Aktionen, die Gemeinschaft um die es geht", meint Carla. Weil es viele schöne Veranstaltungen gebe und sie auch tolle Erlebnisse miteinander teilen, aber auch neue Menschen kennenlernen.

Dass Piercings und Christentum sich nicht ausschließen, beweist Alexander Schmitt, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Kirchenkreis Salzwedel. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Dass die Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielt, bestätigt auch der Gruppenleiter an diesem Tag in Berlin, Alexander Schmitt. Mit nur 21 Jahren ist er bereits seit über zehn Jahren dabei. Den Kirchentag hat er schon öfter erlebt, erst als Jugendlicher und jetzt auch als junger Erwachsener. Er meint: "Kirchentag macht einfach Spaß, nirgends findet man so ein umfangreiches kulturelles und intellektuelles Angebot". Dass Alexander Piercings trägt und tätowiert ist, störe keinen in der Gemeinde.

Ausgelassen und fröhlich

Nächstenliebe ist ein großes Thema des Kirchentages. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Am Brandenburger Tor gesellt sich die Gruppe aus Salzwedel zu den anderen 70.000 Besuchern. Obwohl man einen großen Ansturm erwartet, läuft die Ankunft erstaunlich geordnet ab. Die Massen strömen ruhig in Richtung Brandenburger Tor. Eine Stunde vor Beginn gibt es kein Gedränge, keinen Stau. Vor dem Betreten des Geländes gibt es noch eine kurze Einweisung der Gruppenleiter, danach geht es rein.

Bevor es losgeht, sichern sich die Jugendlichen einen Platz in der Menge. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Und doch wirft der Anschlag in Manchester seinen Schatten auf den Kirchentag. Erstmals gibt es eine Taschenkontrolle vor Ort. Hubschrauber kreisen über dem Gelände. Auch sieht man das Spezialeinsatzkommando auf den Dächern rund um das Brandenburger Tor. Carla erzählt, sie habe sich Sorgen gemacht wegen des großen Polizeiaufgebots. Jetzt sehe sie aber, dass alles friedlich sei, "es macht Spaß", sagt sie und lächelt zufrieden. Insgesamt ist die Stimmung sehr entspannt und friedlich. Bei einem Blick in die Menge ergibt sich eine bunte Mischung. Von jung bis alt und sehr international.

Merkel und Obama in Berlin Bildrechte: dpa Dann geht es los, die Menge steht auf, als die Gäste angesagt werden, auch die Gruppe aus Salzwedel. Als Obama die Bühne betritt wird, er von Applaus begrüßt. Während der Diskussion sind die Jugendlichen ganz ruhig, hören zu, klatschen. Ab und zu wird das Handy gezückt, um ein Bild zu machen. Doch die hochkarätigen Gäste sind zu weit weg, um einen schönen Schnappschuss hinzubekommen. Auch das Abfotografieren der Leinwand bringt keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Nach eineinhalb Stunden ist die Diskussion zu Ende. Die Gruppe aus Salzwedel beschreibt ihre Eindrücke:

Felix Wanzek aus Kleinau Bildrechte: MDR/Olga Patlan Ich fand die Podiumsdiskussion sehr aufschlussreich. Man hat gemerkt, dass Barack Obama nicht mehr der strenge Präsident ist und ich empfand das Gespräch als sehr persönlich. Besonders inspirierend fand ich, als Merkel und Obama meinten, dass jeder Einzelne sich einbringen und etwas tun kann.

Carla Weckwerth aus Miesterhorst Bildrechte: MDR/Olga Patlan Ich fand die Art beider Politiker sehr gut. Es gab total viele spannende Themen, die angesprochen wurden. Ich fand es aber besonders lustig, als der Bischof den einflussreichsten Mann neben sich angesagt hat (er meinte Obama) und Angela Merkel einwarf, dass sie neben ihm sitze. Das war sehr sympathisch.

Bildrechte: MDR/Olga Patlan "Ich fand es sehr interessant und gut, dass auch Jugendliche dabei waren und Fragen stellen konnten. Auf die Frage nach rechtsextremen Tendenzen hat Angela Merkel darauf hingewiesen, dass es in Deutschland sehr viele hilfsbereite Menschen gibt. Dafür hat sie sich auch bedankt, das fand ich sehr schön.

Bildrechte: MDR/Olga Patlan Im Gegensatz zu einer Verlesung im Bundestag wurde hier frei gesprochen, das fand ich beeindruckend, zu sehen wie viel Wissen in ihnen steckt. Was mir im Kopf bleibt, ist, dass das Militär auch zu etwas gut sein kann, weil jemand immer aus der Reihe tanzt. Bei Einsätzen in Afrika zum Beispiel konnte den Menschen geholfen werden. Das sollte man bedenken, wenn man grundsätzlich gegen militärische Einsätze ist.

Bildrechte: MDR/Olga Patlan Es war ziemlich interessant und zugleich locker und an manchen Stellen sogar lustig. Barack Obama hat von seiner Persönlichkeit her sehr gepunktet.

Bereits um 13 Uhr geht es runter von der Fanmeile. Die Gruppe trennt sich in kleinere Grüppchen und jeder darf seinen Interessen nachgehen. Die Einen wollen zu einem kleinen Musical, die Anderen gehen auf Entdeckungstour durch die Stadt. Es sei ein großer Vorteil des Kirchentages, sagt Carla, dass man neue Menschen in einer anderen Stadt kennenlernen kann. Der große Höhepunkt nach dem Obama-Auftritt werde der Abschlussgottesdienst in Wittenberg sein, sagt sie. Die Gruppe aus Salzwedel ist ein Teil der rund 70 Tausend Besucher auf dem Brandeburger Tor. Bildrechte: dpa