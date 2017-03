Sanierung der OGEMA in Stendal Neues Leben in alten Hallen

Die Altmark-Vermögensverwaltungs-GmbH will das riesige alte OGEMA-Gemäuer in Stendal in ein Gewerbe- und Wohnobjekt umgestalten. Das Gelände liegt an der Arneburger Straße, im Nordosten der Hansestadt. Ab 1900 arbeiteten hier Hunderte Arbeiter, füllten Obst- und Gemüse in Konservendosen und Gläser ab.