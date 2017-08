SchauspielerInnen aus der Altmark Von "Pinkelstadt" nach Berlin und Dresden

Das Deutsche Theater Berlin: Ein klassizistischer Bau in strahlendem Weiß. Hohe Fenster, darüber in goldener Schrift die ineinander verschlungenen Buchstaben D und T. Vor dem DT, wie es kurz heißt, sitzt Maike Knirsch und muss lachen. So richtig kann sie es noch nicht fassen, dass sie jetzt zum Ensemble dieses Theaters gehört: "Hätte mir das damals jemand gesagt, dann wäre ich in Ohnmacht gefallen. Das hätte ich gar nicht geglaubt", sagt die 22-Jährige. Damals – das war zu ihrer Schulzeit in Stendal. Damals schnitt sie Fotos der DT-Schauspieler aus dem Spielplan aus und klebte sie an den Türrahmen ihres Zimmers. Ulrich Matthes hängt da heute noch, obwohl sie ihn von jetzt an wohl öfter auch in echt sehen wird.

Maike Knirsch ist seit dieser Spielzeit Ensemblemitglied des Deutschen Theaters Berlin. Bildrechte: Julien Riemer/MDR Dass sie jetzt hier sitzt, hat sie auch dem Theater der Altmark in Stendal zu verdanken. Hier machte sie ihre ersten Schritte auf eine richtige Bühne. Von einer Freundin wurde sie 2009 mitgenommen ins Theater: "Ich wollte sofort dort bleiben." Bei drei Stücken des Jugendclubs spielte sie mit, unter anderem 2011 in "Pinkelstadt". Angeleitet wurde sie dabei vom Theaterpädagogen des Theaters der Altmark Robert Grzywotz. Er kann sich noch gut an die ersten Proben mit Maike Knirsch erinnern – zum Beispiel an eine Übung, bei der die Jugendlichen durch den Raum laufen und auf Zuruf in der Bewegung innehalten müssen.

Die meisten stehen einfach nur. Aber Maike hat mit einer Energie gestanden, die einen umgehauen hat, weil man sie angeguckt hat und gedacht hat: Jetzt erschlägt es einen gleich. Mit so einer Wucht – das war schon sehr krass, mit welcher Energie sie da auf der Bühne stand. Robert Grzywotz, Theaterpädagoge

Singen, tanzen und spielen

Nach den Theaterübungen kamen die Proben: singen, tanzen, spielen – all das musste für ein Musical wie "Pinkelstadt" geübt werden. Zweimal die Woche, jeweils drei Stunden lang, manchmal auch am Wochenende. "Man hat richtige Proben gehabt, so wie ich's jetzt auch kenne am Theater. Es war echt irre", erinnert sich Maike Knirsch.



Zusammen mit ihr spielte auch Tammy Girke 2011 in "Pinkelstadt" mit. Rolle: Klofrau. Als solche brauchte sie auf einer Probe eine Klobürste.

Robert Grzywotz, Theaterpädagoge Bildrechte: Julien Riemer/MDR In Ermangelung einer Requisitenklobürste sind wir einfach auf's Herrenklo gegangen und haben die dort vorhandene Klobürste genommen. Ich habe die Tammy in die Hand gedrückt und sie hat damit gespielt, als wenn es überhaupt keine Berührungsängste gäbe. Sie hat nicht gekniffen, sondern einfach die Klobürste in die Hand genommen und damit losgelegt.

Von Stendal nach Dresden

Nach "Pinkelstadt" spielte Tammy Girke noch in weiteren Stücken am Theater der Altmark. In "Kiss me, Kate", "Anatevka", "Frau Luna" und "Maske in Blau" stand sie mit dem Theaterchor auf der Bühne. "Durch den Chor wuchs dann immer mehr mein Drang zur Schauspielerei", erzählt sie. Sie begann ein Schauspielstudium in Leipzig und spielt im Zuge dessen jetzt in Dresden.

Tammy Girke spielt jetzt im Studio des Staatsschauspiels Dresden. Bildrechte: Julien Riemer/MDR Mit breitem Lächeln steht die 24-Jährige dort vor dem Schauspielhaus – auch ein weiß strahlender Bau, aber größer und wuchtiger als das Deutsche Theater. Direkt neben dem barocken Zwinger liegt er, unweit der Elbe. Das Staatsschauspiel Dresden ist eines der bestbesuchten Theater Deutschlands – kein schlechter Ort also für den Beginn einer Karriere. "Das ist Jackpot. Es ist mega-aufregend", sagt Tammy Girke.

Theaterpädagoge Robert Grzywotz ist stolz

Dass zwei seiner jugendlichen Schauspielerinnen jetzt an renommierten Theatern arbeiten, macht den Theaterpädagogen Robert Grzywotz stolz. "Dieses gewisse Etwas, was Tammy und Maike beide hatten: Sich durchzubeißen, mit sehr viel Energie das eine zu wollen und zu verfolgen. Es ist schön zu sehen, dass man es schaffen kann, wenn man es will." Das ist es, was Robert Grzywotz mit seiner theaterpädagogischen Arbeit vermitteln will: Wenn man sich einer Sache wirklich hingibt, kann man etwas Großes schaffen – im Theater und im Leben ganz allgemein. Auch in dieser Spielzeit wird er das wieder Jugendlichen aus der Altmark näher bringen. Und wer weiß – vielleicht wird auch einer von ihnen später in Berlin oder Dresden auf der Bühne stehen.

Tammy Girke (rechts neben der Schauspielerin in Gelb) in "Frau Luna" am Theater der Altmark 2012 Bildrechte: Theater der Altmark

