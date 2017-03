Stendal Polizei sucht Häuser-Beschmierer

In Stendal diffamieren derzeit zahlreiche Schmierereien an Häusern die örtliche Kriminalpolizei. 40 Hausbesitzer sind betroffen und müssen tief in die Tasche greifen, um die Schäden zu entfernen. Die Polizei ermittelt.