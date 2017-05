Das Magdeburger Verwaltungsgericht hat am Donnerstag eine Klage gegen die geplante Bundeswehr-Übungsstadt Schnöggersburg abgewiesen. Der Naturschutzbund NABU hatte geklagt, weil er aus Geheimhaltungsgründen nicht an der Planung beteiligt wurde. Das Gericht wies die Klage ab. Zur Begründung hieß es, der NABU habe seine Klage nicht fristgerecht eingereicht.

Ab 2020 sollen hier bis zu 1.500 Soldaten trainieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gegen die Übungsstadt gab es in der Vergangenheit immer wieder Proteste. Im September 2013 war der NABU vor Gericht gezogen. Er forderte ein, in die Planung einbezogen zu werden. Des Weiteren sollte nach Ansicht des Naturschutzbundes mehr Rücksicht auf umweltrechtliche Aspekte genommen werden. Das Verwaltungsgericht stimmte zu, dass auch Naturschutzorganisationen im Planungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. Allerdings habe der NABU die Klage zu spät eingereicht. Der Verband kann beim Oberlandesgericht gegen das Urteil in Berufung gehen.