In Salzwedel ist offenbar auf einen Linienbus geschossen worden. Dabei gingen zwei Seitenscheiben hinter dem Fahrer zu Bruch. Wie die Polizei mitteilte, wurden jeweils wenige Millimeter große Einschlagstellen in den Fenstern entdeckt. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass Schüsse aus einer Luftdruckwaffe auf den Bus abgegeben wurden.

Der Vorfall ereignete sich am Rande des Stadtzentrums, unweit einer Tankstelle. Neben dem Fahrer saß noch ein Fahrgast im Bus. Verletzt wurde aber niemand. Der Bus der Landeslinie 100 kam aus Magdeburg und war kurz vor dem Ziel. Nach Angaben der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel mbH hat es vergleichbare Fälle in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Geschäftsführer Ronald Lehnecke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, generell sei Vandalismus kein großes Thema für das Unternehmen.

Die Polizei prüft nun mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Ereignissen in der Kreisstadt. Demnach wurden bereits am Sonntagabend möglicherweise aus einer Luftdruckwaffe drei Schüsse auf die Frontscheibe eines abgestellten Transporters abgegeben. Projektile wurden jedoch nicht gefunden. Außerdem gab es am Wochenende einen Einschlag an einer Schaufensterscheibe eines Frisörgeschäfts.