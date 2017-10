Volksfest in der Altmark Seehausen feiert den Kürbis

Der Kürbis ist der Klassiker unter den Herbstfrüchten. Um ihn dreht sich alles auf dem Kürbisfest in Seehausen am Samstag. Besucher können ihn in verschiedenen Kreationen probieren und die schwersten seiner Art bestaunen. Mit dabei ist "MDR vor Ort".