In den kommenden zwei Wochen messen sich in Stendal die besten deutschen Segelflieger. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Meisterschaft in Stendal Wo sich Deutschlands beste Segelflieger treffen

Wer in den kommenden Wochen den Flugplatz in Stendal besucht, wird neben zahlreichen Segelfliegern auch Dutzende Zelte und Wohnwagen sehen. Der Grund: In der Hansestadt finden die Deutschen Meisterschaften im Segelflug statt – und mehr als 100 Piloten aus ganz Deutschland sind dabei. Trotz laufender Meisterschaft denken sie in Stendal schon jetzt an die nächste Großveranstaltung in drei Jahren.

von Andreas Müller, MDR SACHSEN-ANHALT