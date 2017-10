Der Stendaler Stadtrat hat am Montagabend intensiv diskutiert: Die Stadträte haben eine Resolution an Bund und Land für einen besseren Schutz von Landwirten vor Wölfen verabschiedet. Darin wird gefordert, Vorkehrungen zu treffen, wie die wachsende Wolfspopulation reguliert werden kann. Zudem soll der Wolf in das Jagdrecht mit feststehenden Jagd- und Schonzeiten aufgenommen werden.