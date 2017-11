Breitband Streit um schnelles Internet in der Altmark

Nun aber ist auch ein Telekommunikationskonzern auf den Geschmack gekommen – und plant, Kupferkabel in der Altmark zu verlegen. Andreas Brohm, parteiloser Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, wirbt trotzdem für die Glasfaseranschlüsse des Zweckverbands. Brohm sagte MDR SACHSEN-ANHALT, einzig die Glasfaserhausanschlüsse sorgten für Zukunftssicherheit in einer ländlichen Region wie der Altmark.

"Breitband ist nicht gleich Breitband", sagte er in Anspielung auf die Pläne des Unternehmens. Dieser habe einen anderen Ansatz und der stehe nicht für die Zukunft. Dass sich der Privatanbieter nun einbringe und mit seinen Investitionen in der Altmark werbe, dazu sagt Unternehmer Wolfgang Barnick, er könne nur darüber lachen. Das zeige ihm, dass der Konzern plötzlich doch merke, dass die Menschen in der Region Interesse an schnellem Internet haben.

Will einen Kompromiss finden: Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann hat das Konfliktpotenzial erkannt. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er werde die Angelegenheit nun zur Chefsache machen. Der SPD-Politiker erklärte mit Blick auf die Reaktionen aus der Altmark, diese zeigten, dass "da was schiefgelaufen ist". Er werde sich mit den Verantwortlichen in der Altmark in Verbindung setzen. Ein Streit helfe niemandem weiter.



In der Altmark beobachtet man gespannt, wie sich die Sache nun entwickelt. Eines ist klar: Menschen wie Wolfgang Barnick ist es wichtig, dass sich die Lage verbessert – und man auch in der Altmark bald ultraschnelles Internet hat.