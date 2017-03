Ermittlungen in Salzwedel Unbekannte legen Fangeisen aus

In Salzwedel und Köthen haben unbekannte Personen verbotene Tellereisen ausgelegt. Das teilte die Polizei mit. In Salzwedel verletzte eine zuschnappende Falle eine Katze so schwer, dass ihr ein Bein amputiert werden musste.

Bei der Suche nach den Verantwortlichen hoffen die Ermittler nun auf Zeugenhinweise. Nach Polizeiangaben muss die Katze am Dienstagabend zwischen 19:00 Uhr und 20:15 Uhr im Bereich der Fritz-Reuter-Straße in Salzwedel in die Falle geraten sein. Das Tier habe sich danach mit dem Eisen in einen Vorgarten schleppen können. Bisher habe man weder den Aufstellort noch die Verantwortlichen ermitteln können.