Briefwahlaffäre in Stendal Gebhardt drohen mehrere Jahre Haft

Am Mittwoch wird das Urteil gegen den ehemaligen CDU-Stadtrat Holger Gebhardt erwartet. Er gab zu, bei der Stadtratswahl 2014 Briefwahl-Vollmachten manipuliert zu haben. Zu den genauen Hintergründen schwieg er aber. Gebhardt drohen bei einer Verurteilung mehrere Jahre Haft.

Im laufe des Prozesses hatte der Angeklagte von Druck aus CDU-Kreisen berichtet. Namen nannte er aber nicht. In der Landespolitik halten deshalb viele nach der juristischen Aufarbeitung weitere Aufklärung auf politischer Ebene für notwendig.

Unterdessen häufen sich die Stimmen, zur weiteren politischen Aufklärung der Stendaler Wahlaffäre einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss (U-Ausschuss) einzusetzen. Die Linke-Fraktion beschloss am Dienstag einen entsprechenden Antrag. Um einen U-Ausschuss einzusetzen ist die Linke auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen. Die SPD-Fraktionschefin Katja Pähle signalisierte ihre Unterstützung. "Was nach System aussieht, muss auch systematisch aufgeklärt werden", schrieb sie auf Twitter. Nach anfänglichen Bedenken der Grünen, hat sich der Abgeordnete Sebastian Striegel für das Gremium ausgesprochen. Anfang April stimmt der Landtag über den Untersuchungsausschuss ab.

In Stendal gibt es derzeit einen weiteren Verdacht auf Wahlfälschung. Nach der Kommunalwahl 2014 will die Staatsanwaltschaft jetzt auch die Wahl des Landrats aus dem Jahr 2012 untersuchen. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, nimmt die Staatsanwaltschaft dazu Vorermittlungen auf wegen des Verdachts der Urkunden- und Wahlfälschung. Sollte sich der Verdacht bestätigen könnte es zu einem Ermittlungsverfahren kommen.