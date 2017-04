Neue Beweise im Prozess zum Müllskandal Urteilsverkündung gegen Finzelberg verzögert sich

Lothar Finzelberg soll im Zuge des Müllskandals mehr als 252.000 Euro angenommen haben. Dafür, so der Vorwurf, soll er im Gegenzug auf Genehmigungs-Verfahren für einen Tongrubenbetreiber Einfluss genommen haben. Außerdem wirft die Anklagebehörde dem früheren Landrat vor, Steuern in Höhe von knapp 71.000 Euro hinterzogen zu haben.

Die Tongrube bei Vehlitz steht im Mittelpunkt des Prozesses. Bildrechte: MDR/Marila Zielke

In den Tongruben in Möckern und Vehlitz im Jerichower Land wurden von 2005 bis 2008 mehr als 100.000 Tonnen Müll illegal abgelagert. Dies sorgte für belastete Böden und Sanierungskosten in Millionenhöhe. Bis 2033 soll die Sanierung der Gruben noch dauern und wird Kosten in Millionenhöhe verursachen. Zu beiden Fällen laufen aber parallel Prozesse am Stendaler Landgericht.