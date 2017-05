Vergangenen Herbst hatte die Brandserie die Bewohner der Salzwedeler Innenstadt in Atem gehalten. Erst brannte am Chüdenwall ein Auto nieder, dramatischer der Vorfall drei Wochen später in einem Wohngebiet: Neun Fahrzeuge brannten lichterloh, Carport inklusive. Umso schlimmer damals der Schock, als bekannt wurde: Die Brandstifter gehören der Feuerwehr an. Alle fünf Angeklagten haben die Taten gestanden.

In seiner Urteilsbegründung sah das Gericht es als erwiesen an, dass die Rollenverteilung klar war: Der Jugendwart traf sich gemeinsam mit den Jugendlichen in seiner Garage, es wurde getrunken – und ein Ort zum Zündeln gesucht. Als ein leerstehendes Haus verworfen wurde, suchten sie ein geeignetes Auto. Laut Gericht hat der Jugendwart angeleitet, die damals etwa 16 Jahre alten Jungen haben die Kohlenanzünder aufgelegt und Schmiere gestanden. Es sei, so Richterin Schreiber, wie eine "kleine Ausbilderstunde" am Wochenende gewesen – wo brennt was wie am besten.