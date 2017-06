Verirrt bei der Bundeswehr Navi-Hörigkeit führt ins Militärgelände

Passanten, die ihrem Navigationsgerät zum Opfer fallen – in der Colbitz-Letzlinger Heide keine Seltenheit. Ein Bundeswehrsprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in letzter Zeit habe es mehrere Rad- und Autofahrer getroffen. Sie wurden in den militärischen Sicherheitsbereich geleitet und haben dafür, der Technik ergeben, auch die Sperrschilder ignoriert.

Wegen veralteter Navis stehen außerdem immer wieder Autos vor der Kaserne in Letzlingen in der Sackgasse. Die einstige Reichsstraße ist dort seit mindestens einem halben Jahrhundert nicht mehr befahrbar. Auch das Dörfchen Salchau an der historischen Strecke wurde schon im Jahr 1936 für den Bau einer Versuchsanlage der Wehrmacht abgerissen. Jüngst tappte ein älteres Ehepaar in die Falle, das von Gardelegen über Dolle nach Magdeburg fahren wollte.