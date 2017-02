Stendaler Briefwahlaffäre Gebhardt-Anwalt zweifelt Zeugenaussagen an

Auch im weiteren Verlauf des Prozesstages machte Anwalt Kühne die Presse zum Sündenbock. So erläuterte der als Zeuge geladene Florian M., er habe den Journalisten Marc Rath von der Volksstimme erst heute Morgen persönlich kennengelernt. Zuvor habe man bereits über den Nachrichtendienst Twitter kommuniziert. Auf Nachfrage Kühnes, was dort gesprochen worden sei, sagte Florian M. unter anderem aus, er habe Marc Rath zum Verlauf des Prozesstages gefragt und dabei auch die Frage gestellt, wer Zeugin Stephanie P. sei. Er selbst höre diesen Namen nämlich zum ersten Mal.

Daraufhin habe Rath erwidert, es handle sich um eine der beiden Frauen, die am Abend von M.s eidesstattlicher Erklärung vor dessen Haustür standen, um ihn davon zu überzeugen, die "Anzeige" gegen Wolfgang M. fallen zu lassen. Anwalt Kühne und Holger Gebhardt ließen in diesem Moment ein Lächeln erkennen. Schien die Aussage M.s ihnen doch zu bestätigen, Rath habe auf den Zeugen Einfluss genommen. Die Zeugin P. selbst wurde indes unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Private Gründe waren für Richterin Henze-von Staden für diese Entscheidung ausschlaggebend.

Musste sich am Mittwoch Vorwürfen entgegenstellen: Volkstimme-Redakteur Marc Rath.

Musste sich am Mittwoch Vorwürfen entgegenstellen: Volkstimme-Redakteur Marc Rath.

Musste sich am Mittwoch Vorwürfen entgegenstellen: Volkstimme-Redakteur Marc Rath. Bildrechte: MDR/Jochen Müller

Der große Knall kam in den letzten Minuten des Prozesstages. Nachdem Henze-von Staden die Verhandlung schon im Begriff war zu schließen, meldete sich Anwalt Kühne zu Wort. Er müsse noch etwas sagen, was das Gericht interessieren dürfte. Sein Mandant Holger Gebhardt und er hätten in der Pause mitangehört, wie Rath sich mit mit Florian M. über das Geld unterhalten hätte, das angeblich zugunsten M.s aus Raths Tasche geflossen sei. Noch im Gerichtssaal erwiderte Rath, dies sei eine dreiste Lüge.