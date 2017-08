Projekt Internet-Garten Digitales Gärtnern mit analoger Ernte

Wenn Anja Kanter ihren Garten beackern will, tut sie das vor dem Bildschirm. Ihr Gartengerät ist die Computermaus. Sie ist eine von 40 Internet-Gärtnerinnen und -Gärtnern, die an dem Internetgartenprojekt "IT-Garten“ teilnimmt, das ein junges Berliner Startup ins Leben gerufen hat. Es funktioniert wie ein virtuelles Gärtnerspiel, hat aber eine analoge Andockstelle: Einen echten Garten in Warnau im Kreis Stendal.

Anja Kanter lässt Gurken und Radieschen anpflanzen. Bildrechte: MDR/Matthias Bruck

In der Nähe der Havel pachten die Internet-Gärtner jeweils 16 Quadratmeter große Parzellen, die sie virtuell beackern. An ihrem PC in Berlin schaut Anja Kanter nach, was mit ihren Pflanzen passiert ist und entscheidet dann, was als nächstes gemacht werden muss. Sie sucht die Gemüsesorten aus, kann per Mausklick das Wasser zum Gießen in Marsch setzen oder den Befehl zum Düngen oder Unkrautjäten auslösen. Via Kamera verfolgt sie die Arbeiten. Sie freut sich zu beobachten, wie einer der Mitarbeiter die Aufträge ausführt, die sie virtuell erteilt hat.