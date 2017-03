Im Landtag soll es nach dem Willen der Linken einen weiteren Untersuchungsausschuss geben. Fraktionschef Swen Knöchel sagte am Montag, die Stendaler Wahlaffäre müsse aufgeklärt werden. Der grundsätzliche Beschluss dazu sei gefasst. Die Entscheidung falle am Dienstag. Hintergrund seien die Erkenntnisse aus dem derzeit laufenden Prozess am Landgericht Stendal.