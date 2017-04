Wahl des CDU-Kreisvorsitzenden in Stendal Nico Schulz fällt nach Kritik an Güssau durch

Güssau wurde als Schatzmeister wiedergewählt. Bildrechte: MDR/Reinhard Stremmler

Schulz sagte vor der Abstimmung: "Wenn wir diesen Neuanfang schaffen wollen, können die Personen, die in den letzten Monaten ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit verloren haben, nicht mehr in vorderster Front das Gesicht des Kreisverbandes prägen. Deshalb habe ich Hardy Peter Güssau gebeten, nicht mehr als Schatzmeister zu kandieren."



Güssau antworte auf die Vorwürfe: "Und jetzt komme ich zu dir Nico. Mit dir möchte ich nicht einen Kreisverbands-Vorsitzenden sehen." Es gehe nicht, wie Schulz in der Presse über Mitglieder und über den Stadtverband Stendal hergezogen sei. "Das ist ein Unding", betonte Güssau.



Nico Schulz fiel in der folgenden Abstimmung mit 74-Neinstimmen durch. 60 Mitglieder stimmten für ihn.