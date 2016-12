Eine Weihnachtspyramide auf Reisen: Wie eine Altmärkerin eine Frau in Texas glücklich macht

Große Freude bei Ann Gaskin (r.). Die Pyramide wurde direkt auf dem Esstisch platziert, damit jeder sie sehen kann. Bildrechte: Ann Gaskin

Als am Dienstag der Postbote bei Ann Gaskin in Texas, USA, klingelte, war es ihr vermutlich egal, dass sie das Weihnachtspäckchen aus der Altmark erst nach den Feiertagen erreichte. Das Paket, über das sich die gebürtige Kölnerin, die schon seit Jahren in den Vereinigten Staaten lebt, so freute, kam aus Sachsen-Anhalt. Genauer gesagt aus Gohre bei Stendal. Der Inhalt: eine originalverpackte DDR-Weihnachtspyramide.



Obwohl sich Absender und Empfänger nicht kennen, erfüllte eine Frau aus Sachsen-Anhalt der in Texas lebenden Gaskin mit der Weihnachtspost einen Herzenswunsch. Angefangen hatte die Geschichte mit einer Fotoserie auf der Facebook-Seite von MDR SACHSEN-ANHALT. Dabei ging es um eine DDR-Wohnung. Ein Foto zeigte eine hölzerne Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge.