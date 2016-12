20. Jubiläum: Großer Andrang bei traditioneller Winterwanderung in Bismark

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist es in der Altmark Tradition, gemeinsam durch den Wald zu stiefeln und sich diesen von einem Förster erläutern zu lassen. Zur 20. Auflage der Wanderung schnürten am Mittwoch gut 150 Naturfreunde aller Altersgruppen die Wanderschuhe. Jährlich findet die Wanderung des Heimatvereins Bismark-Kläden in einem anderen Bereich der Einheitsgemeinde Bismark statt, dieses Mal in Steinfeld. Bildrechte: MDR/Reinhard Stremmler