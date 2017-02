78 Wölfe – zwei Experten Was das "Wolfskompetenzzentrum" bringen soll

Das Agrar- und Umweltministerium will besser über den Wolf aufklären. Dafür gibt es seit Mittwoch das sogenannte Wolfskompetenzzentrum. Die Politik verspricht sich davon viel: Es soll als zentrale Einrichtung über den Umgang mit dem Raubtier beraten. Außerdem sind Schulungen und öffentliche Vorträge angedacht, auch in Kitas oder Schulen. Geplante Investitionen in das teils sanierungsbedürftige Dienstgebäude des Kompetenzzentrums werden allerdings von diesem auf das nächste Jahr verschoben. Der Koalitionsausschuss hatte sich am Dienstag darauf geeinigt, das Geld dafür zunächst in die neuen Stellen beim Ministerium zu stecken.