Rekordhoch Arneburger Zellstoffwerk boomt

Das Zellstoffwerk in Arneburg bei Stendal will seine Produktion erweitern. Geschäftsführer André Listemann erwartet ein Rekordergebnis für das Jahr 2017. Wie Listemann MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, stößt der Betrieb mit der Produktion von voraussichtlich 675.000 Tonnen Zellstoff erstmals an seine Grenzen. Bisher wurden jährlich 550.000 Tonnen hergestellt. Jetzt müsse man überlegen, wies es weitergeht. In dem Zellstoffwerk wird Holz unter anderem zu Papier verarbeitet.