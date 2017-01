Einige Stendaler haben es dem weitgehend geständigen Wahlbetrüger Holger Gebhardt sehr leicht gemacht, sich ihre Stimmen zu erschleichen. Das ist am Mittwoch am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen Gebhardt deutlich geworden.

Der ehemalige CDU-Stadtrat sprach zum Beispiel in einer Spielhalle und im Bekanntenkreis Leute an, sammelte von ihnen korrekt unterschriebene Wahlbenachrichtigungen ein, beantragte damit für sie die Briefwahl. Dann fälschte er alle weiteren erforderlichen Urkunden – und stimmte selbst ab. Die Menschen, die ihm vertrauensvoll oder naiv die Wahlbenachrichtigungen ausgehändigt hatten, fragten nicht nach, wann sie denn die Stimmzettel von ihm bekämen.

Hardy Peter Güssau war im Zuge der Wahlaffäre im Sommer 2016 als Landtagspräsident zurückgetreten. Bildrechte: dpa

Dass er die gefälscht habe, das gab Holger Gebhardt zu Beginn des zweiten Verhandlungstages unumwunden zu – in einer Erklärung, die sein Anwalt verlas. Demnach hatte er sich im Mai 2014 nach Dienstschluss im Jobcenter abends ins CDU-Kreisbüro begeben, wo er eine Nebenbeschäftigung hatte, und dort die Unterschriften nachgemacht. Andere Mitarbeiter des Büros holten mit den von Gebhardt frisierten Unterlagen die Wahlscheine ab, die der Angeklagte dann ausfüllte: die Stimmen bei der Stadtratswahl für sich, bei der Kreistagswahl für den CDU-Kreisvorsitzenden Wolfgang Kühnel und den Stadtvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Hardy Peter Güssau. Das sagte der Angeklagte am Ende des Verhandlungstages am Mittwoch. Dabei deutete er an, dass auch noch jemand anders da einige Stimmzettel mit angekreuzt haben könnte.