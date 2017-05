In diesem Jahr nimmt Sachsen-Anhalt 84 Millionen Euro mehr Steuern ein als geplant. Wie Finanzminister André Schröder (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird es im kommenden Jahr ein Steuerplus von 106 Millionen geben. Grund für die Mehreinnahmen sei die gute Konjunktur.

Finanzminister André Schröder plant im kommenden Jahr 100 Millionen Euro alte Schulden abzubauen, Bildrechte: IMAGO

Laut Schröder kann das Land jetzt mehr Personal einstellen. Demnach sollen alle ausgebildeten Polizeianwärter sowie Lehramtsreferendare übernommen werden. Somit werde der Personalstock bei den Lehrkräften in Sachsen-Anhalt aufgebaut. Knapp 800 neue Lehrkräfte stelle das Land ein. Der Finanzminister sagte, dass auch weitere Ausgaben durch das Steuerplus finanziert werden könnten. So sollen geplante Projekte an Hochschulen, beim Landesstraßenbau, auf dem Arbeitsmarkt und beim Umweltschutz ohne Beschränkungen umgesetzt werden. Die Ziele der Koalition würden damit vollständig erfüllt.