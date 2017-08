Porträts zur Bundestagswahl Sachsen-Anhalt, Sommer 2017

Wenn eine Wahl ansteht, zieht man Bilanz, blickt in die Zukunft und entscheidet sich. Vor der Bundestagswahl im September stellt sich die Frage: Was bewegt die Menschen in Sachsen-Anhalt? Und was erwarten sie von der Politik? Was stört Menschen, die Tag für Tag ihrem Beruf nachgehen und sich engagieren? MDR SACHSEN-ANHALT hat fünf Sachsen-Anhalter besucht und ihnen zugehört.

von Luca Deutschländer, MDR SACHSEN-ANHALT