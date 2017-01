Neue Zahlen Auch 2016 viele Übergriffe auf Asylunterkünfte

Zu Beginn der Flüchtlingskrise waren die Überfälle stark gestiegen. In den Jahren davor hatte es in Sachsen-Anhalt kaum solche Straftaten gegeben. Die Daten des Innenministeriums beziehen sich auf alle Straftaten, die gegen Unterkünfte und gegen Flüchtlinge in den Unterkünften verübt worden sind.