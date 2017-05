Beliebte Tourismusroute "Straße der Romanik" wächst

Die "Straße der Romanik" in Sachsen-Anhalt soll wachsen. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Demnach soll die Tourismusroute um zehn Bauwerke erweitert werden – dazu zählen u.a. die Dorfkirche Flemmingen, das Marienkloster Münzenberg in Quedlinburg und das Marienportal der Kirche Seehausen. Ein Expertenbeirat hatte im Zuge einer Evaluierung empfohlen, die Bauwerke neu aufzunehmen.