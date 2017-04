Große Straßenbauvorhaben in Sachsen-Anhalt Bis 2019 soll Betonkrebs auf A14 beseitigt sein

Autofahrer müssen sich nach Ostern auf kilometerlange Baustellen einstellen. Das Land hat jetzt die Pläne für die Straßensanierungen im Jahr 2017 vorgestellt. Fahrbahnsanierung bei Halle, Brückensanierung bei Magdeburg und 14 Kilometer grundhafte Sanierung auf der A9 zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld Richtung München: An insgesamt 13 Orten werden die Autobahnen und Bundesstraßen saniert.

Uwe Langkammer: Licht am Ende des Tunnels

Langkammer sagte, man sei optimistisch diese sogenannten AKR-Schäden, die Alkali-Kieselsäure-Reaktion, zu den Akten legen zu können. "Wir kommen langsam aber sicher an das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Und wenn alles gut funktioniert könnten wir 2019 sagen: Ok, das war’s mit dem Betonkrebs zwischen Halle und Bernburg."