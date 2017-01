Streit um Nachzahlung von Abwasser-Gebühren Eigentümer wollen bis vor Bundesverfassungsgericht ziehen

Hauptinhalt

Im Streit um die Nachzahlung von Abwasser-Anschlussgebühren prüfen Grundstückseigentümer den Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Sechs Initiativen unterstützen die Klage einer Eigentümerin, die derzeit vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig liegt. Sollte die Frau dort kein Recht bekommen, will sie vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. Am Dienstag hatte das Landesverfassungsgericht Dessau-Roßlau die Forderungen mehrerer Wasserverbände für rechtens erklärt.