Tief "Grischa" Stürmisches Wochenende erwartet

Heftiger Wind, Regen, im Oberharz Schneeschauer – das Wetter soll am Wochenende auch in Sachsen-Anhalt eher ungemütlich werden. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, werden zum Teil Windgeschwindigkeiten "bis in den Orkanbereich hinein" erwartet. Sturm- und Orkanböen treten demnach aber nur punktuell auf – etwa auf dem Brocken im Harz. Betroffen seien außerdem unter anderem der Fichtelberg im Erzgebirge und die Küstengebiete.

Höhepunkt Sonntagfrüh

Den Höhepunkt erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen. Auf den Gipfeln und an der Nordsee könne der Wind mehr als 120 Stundenkilometer erreichen. Im Binnenland wird es demnach aber deutlich ruhiger. In weiten Teilen des Ostens, Nordens und Südens soll die Sturmstärke bei um die 80 Kilometer pro Stunde liegen.

Man muss sich deswegen jetzt nicht verrückt machen. Aber man muss auch am Sonntagmorgen keine Radtour machen, besonders nicht durch den Wald. DWD-Meteorologe Martin Jonas

Schuld am nun anstehenden stürmischen Wochenende ist Tief "Grischa". Es schiebt sich Samstag und Sonntag von Lappland her in Richtung Baltikum. Später am Sonntag zieht "Grischa" dann weiter in Richtung Polen und Weißrussland.

Nicht so schlimm wie "Xavier"

Ganz so verheerend wie bei Tief "Xavier" Anfang des Monats soll das Wetter laut DWD nicht werden. Damals hatten Windgeschwindigkeiten von mehr als 170 Kilometern pro Stunde mehrere Menschen getötet und den Bahnverkehr in Norddeutschland zum Erliegen gebracht. Auch in Sachsen-Anhalt waren vielerorts Bäume umgeknickt und dicke Äste auf Straßen gestürzt. Betroffen waren beispielsweise in Magdeburg der Rotehornpark, der Nordpark, das Schleinufer und der Westfriedhof. In Wittenberg hatte der Sturm Dachziegel vom alten Rathaus herausgelöst. In Luko bei Coswig büxte ein Känguru aus, kehrte im Anschluss aber wieder zurück.

Veranstaltungen abgesagt

Wegen der nun erneut anstehenden Sturmböen sind in Sachsen-Anhalt bereits einige Veranstaltungen abgesagt worden. Im Salzlandkreis fällt ein für Sonntag geplantes Kulturfest am Ringheiligtum Pömmelte-Zackmünde aus – eigentlich sollte damit der Saisonabschluss gefeiert werden. Vom Betreiber heißt es allerdings, durch die Lage des Ringheiligtums auf freiem Gelände könne man die Verletzungsgefahr nicht abschätzen. Der vorhandene Wetterschutz sei nicht sturmsicher.

Ebenfalls abgesagt ist eine eigentlich für Sonntag geplante Open-Air-Veranstaltung im Magdeburger Elbauenpark: die Halloween-Feier "Spuk im Park". Man habe sich aus Sicherheitsgründen für die Absage entschieden, da alle Aktionen im Freien geplant gewesen seien. Das Geld für bereits gekaufte Karten werde erstattet.

Wie die Stadt Schönebeck mitteilte, ist zudem das Tannenwäldchen in Bad Salzelmen bis zum kommenden Mittwoch gesperrt. Man habe noch nicht alle Schäden des letzten Sturms beseitigen können.

Bahn rüstet sich mit Kettensägen

Die Bahn bereitet sich ebenfalls vor. Einem Sprecher zufolge wird mehr Personal eingeplant. Reparaturtrupps stünden bereit, um mögliche Schäden an Oberleitungen zu beheben oder Bäume von den Gleisen zu holen. Zudem sollen mobile Einsatztrupps mit Kettensägen losgeschickt werden.

Politische Diskussion um Bahn-Schäden

Nach dem letzten Sturm "Xavier" hatte es schwere Vorwürfe gegen die Bahn gegeben. Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft und der Fahrgastverband "Pro Bahn" sagten, die Bahn habe ihren Kunden keine ausreichenden Informationen bereitgestellt.



Die damaligen Zugausfälle sorgen in Sachsen-Anhalt auch für politische Diskussionen. Die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen fordern die Landesregierung zum Handeln auf. Sie solle in Zusammenarbeit mit der Bahn, dem Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt und den Regionalverkehrsunternehmen die Situation während des Sturmtiefs auswerten. Es müsse sichergestellt werden, dass Fahrgäste bei künftigen Störungen umfassend über Reisemöglichkeiten informiert werden.

