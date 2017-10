Sturmtief "Xavier" sorgt für massive Behinderungen im Bahnverkehr. Nach Angaben des Konzerns fahren in ganz Norddeutschland keine Züge mehr. Das betrifft auch die IC- und ICE-Strecken, die durch Sachsen-Anhalt führen. So fallen die Verbindungen zwischen Magdeburg und Hannover sowie Hannover und Berlin über Stendal aus. Ein MDR-SACHSEN-ANHALT-Reporter berichtete, dass Passagiere eines ICs auf dem Weg nach Hannover in Magdeburg gestrandet sind.