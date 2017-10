Sturmtief Xavier: Straßensperrungen und Sturmschäden

In Arendsee wurde ein Kind von einem umstürzenden Baum verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind und was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar.

Zwischen Niemegk und Klein Marzehns auf der A9 in Richtung München sorgten seit dem Nachmittag umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn für Behinderungen sowie zwischen Wiedemar und Großkugel sorgen LKW-Bergungsarbeiten für Stau. Auf der A14 in Richtung Dresden sind zwischen Schönebeck und Calbe zwei LKW umgestürzt, die Autobahn wurde gesperrt. Ein MDR-Reporter berichtet, dass entlang der A2 und der A14 zahlreiche Verkehrsschilder auf und neben der Fahrbahn lagen.

Auf der A38 sind zwischen Eisleben und Querfurt wegen des Sturms zwei LKW umgekippt. Dabei wurde auch ein Auto leicht beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Windböen haben die Lastwagen in einem Brückenbereich erfasst. Die Autobahn musste in diesem Abschnitt vorübergehend gesperrt werden.

Wegen umgestürzter Bäume wurden etwa die B2 in Höhe Kemberg, die B187 zwischen Wittenberg und Coswig, die B189 in Höhe Seehausen und die B242 zwischen Tanne und Trautenstein gesperrt. Behinderungen durch Sturmschäden gibt es etwa auf der B100 zwischen dem Abzweig Roitzsch und Bitterfeld, auf der B187 zwischen Roßlau und Coswig, auf der Straße zwischen Pölzig und Hartha sowie zwischen Tangerhütte und Schönwalde.

Außerdem gibt es großräumig Behinderungen im Bahnverkehr. Auch der Straßenbahnverkehr in Magdeburg ist betroffen: Nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Behinderungen bei den Straßenbahnen. Die Stadt warnt außerdem in einer Mitteilung davor, die Parks und Friedhöfe zu betreten, da viele Bäume stark beschädigt, umgekippt oder entwurzelt seien.



Am Südstadtring in Halle hat Sturm Xavier eine Bauampel umgekippt. Diese hat sich in der Oberleitung einer Straßenbahn verfangen. Daher konnte die Tram nach Beesen eine Viertelstunde nicht fahren.