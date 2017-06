Zum Tag der offenen Schlösser am Pfingstmontag laden in Sachsen-Anhalt die Besitzer elf historischer Privatanwesen zum Besuch ihrer Burgen, Schlösser und Gutshäuser ein. Matthias Prasse, Initiator und Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Historische Häuser und Gärten Sachsen-Anhalt, sagte, es sollten mehr Menschen ermutigt werden, alte Immobilien zu kaufen und zu erhalten. "In 25 Jahren werden wir schätzungsweise jedes vierte bis fünfte Gut oder Schloss an den Verfall verloren haben", so Prasse.