Start der Tarifrunde im Einzelhandel Verdi rechnet mit zähen Verhandlungen

Dem Einzelhandel könnte ein hitziger Sommer bevorstehen. Nicht wegen möglicher hoher Temperaturen, sondern wegen der Tarifverhandlungen. Am Freitag starten in Leipzig die Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Mitteldeutschland. In Sachsen-Anhalt sind rund 70.000 Mitarbeiter bei Rewe, Edeka, Kaufland, H&M und Co. beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem ein Lohnplus von sechs Prozent. Die Arbeitgeber halten die Forderungen für "überzogen".

Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago rechnet mit zähen und relativ schwierigen Verhandlungen. Mit fünf Forderungen geht der Verdi-Vertreter, der gleichzeitig auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen und Thüringen verhandelt, in die erste Verhandlungsrunde.

Die Forderungen rechtfertigt die Gewerkschaft mit dem guten Geschäft. "Die Umsätze boomen im Einzelhandel", sagt Lauenroth-Mago. Kritik kommt von den Arbeitgebern. Zusätzliche Umsätze seien nicht automatisch Gewinne, kritisiert Knut Bernsen, Landesgeschäftsführer des Handelsverbands Sachsen-Anhalt. Man müsse sich an schwächeren Unternehmen orientieren. Verhandlungsführer für den Handelsverband Mitteldeutschland ist Andreas Schrödinger. Er hält die Forderungen für "unrealistisch". Eine Anhebung von 50 Euro plus Lohnsteigerung von sechs Prozent entspräche einer Anhebung der Löhne um mehr als neun Prozent, kritisiert er.

Die Arbeitgeber lassen sich nicht in die Karten schauen. Mit welchem Angebot sie ins Rennen gehen, ist geheim. Es dürfte sich aber am Angebot in anderen Bundesländern orientieren. So laufen beispielsweise in Baden-Württemberg bereits Gespräche. Dort boten die Arbeitgeber zuletzt eine jährliche Einmalzahlung von 150 Euro an, zusätzlich ein Lohnplus von 1,5 Prozent im ersten Jahr und 1,0 Prozent mehr Geld im zweiten Jahr.