Auf Sachsen-Anhalts Mülldeponien lagern mehr als 75.000 Tonnen Abfälle, die Asbest enthalten. Das hat eine Kleine Anfrage der Linkspartei im Landtag ergeben. Demnach sind die krebserregenden Überreste auf fünf Deponien im Land verteilt. Das meiste davon lagert mit jeweils etwa 29.000 Tonnen in Roitzsch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Reesen im Jerichower Land.

Asbest galt einst als Wundermittel auf dem Bau und wurde wegen seiner Beständigkeit gegen Hitze, der Elastizität und Bindefähigkeit mit anderen Stoffen vielfältig eingesetzt. Unter anderem wurde daraus Asbestzement oder Dämm-Material gewonnen. Seit 1993 darf es in Deutschland nicht mehr verwendet werden, EU-weit wurde es 2005 verboten. Probleme macht die Entsorgung, weil das Material praktisch nicht verrottet.

Die Antwort auf die Anfrage wirft auch Fragen auf. Denn das Umweltministerium informiert darin auch darüber, dass in vergangenen Jahren Asbest in andere Bundesländer und Nachbarstaaten exportiert, aber auch von dort importiert wurde. Lange sagt dazu, es sei "unklar, warum beispielsweise über 1.800 Tonnen aus Italien importiert wurden." Umweltministerin Claudia Dalbert sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Müllwirtschaft ist eine freie Wirtschaft mit freiem Handelsverkehr." Bauunternehmer könnten sich frei aussuchen, bei welchem Entsorger der Asbest abgelagert werde.

Umweltministerin Dalbert sieht keinen Grund zur Unruhe. Bildrechte: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt/Rainer Kurzeder

Generell gebe es keinen Anlass zur Beunruhigung über die asbesthaltigen Abfälle. "Die Gesundheit der Bevölkerung steht immer im Vordergrund. Wenn Asbest transportiert wird, zum Beispiel von einer Baustelle zu einer Deponie, muss es in speziellen Säcken gelagert werden, damit keine Partikel durch die Luft fliegen und die Gesundheit der Bevölkerung gefährden. So ist es auch auf den Deponien: Wenn Asbest auf die Deponie kommt, dann wird es abgedeckt mit anderen Abfällen, sodass gewährleistet ist, dass das Asbest nicht die Gesundheit gefährden kann", so Dalbert.