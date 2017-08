Grundsätzlich treten in jedem Land Infektionskrankheiten unterschiedlich häufig auf. Demzufolge werden bei Asylsuchenden öfter Krankheiten beobachtet, die in Deutschland nicht so verbreitet sind. Ein Beispiel dafür ist Tuberkulose. Um eine Weiterverbreitung möglichst zu unterbinden, ist es deshalb nach Paragraf 62 des Asylgesetzes vorgeschrieben, dass Asylsuchende in Deutschland ab dem 15. Lebensjahr bei der Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft geröntgt werden. So können Menschen mit offener Lungentuberkulose identifiziert und von den gesunden Menschen isoliert behandelt werden.