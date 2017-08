Mindestens 60 Prozent dieser 1.800 Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt hatten bei Ankunft einen anerkannten Schulabschluss, ein Viertel verfügte über akademische Bildung. Weitere 600 Flüchtlinge sind geringfügig beschäftigt. Insgesamt leben in Sachsen-Anhalt rund 34.000 Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge inbegriffen. Die Menschen kommen vor allem aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Nigeria, Irak, Iran und Pakistan.

Bisher arbeiten rund 83 Prozent der Flüchtlinge und Asylbewerber im Land nicht. Bei zwei Dritteln kommen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit lediglich Helfertätigkeiten infrage, weil ein Mangel an Deutschkenntnissen besteht oder Berufsabschlüsse fehlen. Das erschwert die Integration. So befinden sich aktuell zum Beispiel 6.800 Menschen in Qualifizierung oder Sprachkursen. Arbeitslos gemeldet sind 4.700 der Flüchtlinge. Eine Arbeitsaufnahme in Deutschland ist zudem an Bedingungen geknüpft.