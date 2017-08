Fragen und Antworten So viele Straftaten verüben Zuwanderer

Ist die Kriminalitätsstatistik mit dem Zuzug von Flüchtlingen nach Sachsen-Anhalt erweitert worden?

Ja. Bis zum Jahr 2015 wurde in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik bei nichtdeutschen Tatverdächtigen lediglich der Aufenthaltsstatus "illegal" und "legal" erfasst. Seit dem 1. Januar 2016 erfolgt die Erfassung nichtdeutscher Tatverdächtiger auch als "Zuwanderer". Damit sind nach Angaben des Innenministeriums unter anderem Personen gemeint, die sich als Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtling in Sachsen-Anhalt aufhalten.

In welchem Umfang waren Zuwanderer an den registrierten Straftaten beteiligt?

In der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik werden insgesamt 196.464 Straftaten für das Jahr 2016 angegeben. Dazu kommt ein Dunkelfeld von unentdeckten oder nicht angezeigten Delikten. In der Kategorie "Zuwanderer" sind 15.344 Straftaten erfasst. Dabei handelt es sich überwiegend um Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen. So wird beispielsweise die illegale Einreise nach Deutschland in der Statistik als Straftat mitgezählt. Wenn man die Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen herausrechnet, reduziert sich die Zahl der Delikte, die von Zuwanderern begangen wurden, auf 6.122 Straftaten im Jahr 2016. Im ersten Halbjahr 2017 waren es 4.161 Straftaten.

In der Kriminalitätsstatistik fallen u.a. Ladendiebstähle unter den Begriff "Massenkriminalität". Welchen Anteil haben Zuwanderer an diesen Straftaten?

Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr 10.720 Ladendiebstähle. 1.089 dieser Diebstähle werden Zuwanderern zugeordnet. Ein weiteres Delikt, das oft von Zuwanderern begangen wird, ist das Schwarzfahren. Hier gab es 4.016 Fälle insgesamt, 951 dieser Straftaten werden Zuwanderern angelastet. 713 Fälle waren es im ersten Halbjahr 2017.

Wie sieht die Situation bei Gewalttaten aus?

Bei der Polizei sind im Jahr 2016 exakt 16.644 Anzeigen wegen Körperverletzung eingegangen. In der Kriminalitätsstatistik werden solche Straftaten in 1.310 Fällen Zuwanderern zugeordnet. Außerdem gab es im vergangenen Jahr 106 Straftaten gegen das Leben, also Mord oder Totschlag. Sieben dieser Straftaten wurden von Zuwanderern verübt. 15 Fälle gab es im ersten Halbjahr 2017.

Welchen Anteil haben Zuwanderer an Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung?

In Sachsen-Anhalt gab es im vergangenen Jahr 1.480 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. In 102 Fällen gelten Zuwanderer als Tatverdächtige. Schaut man sich die Kategorie genauer an, ergibt sich folgendes Bild: Im Jahr 2016 gab es 523 Fälle von Vergewaltigungen und sexueller Nötigung. 20 Vergewaltigungen und 35 sexuelle Nötigungen werden Zuwanderern zugeordnet.

Mehr zum Thema