Fragen und Antworten So viele Asylsuchende kamen nach Sachsen-Anhalt

Derzeit kommen nach Angaben des Innenministeriums pro Monat etwa 300 Asylsuchende nach Sachsen-Anhalt. Das sind weit weniger als in den Vorjahren.

Die meisten Menschen kamen im November 2015. Laut dem Innenministerium waren es damals exakt 8.367 Asylsuchende. So sei 2015 mit insgesamt rund 34.000 Asylsuchenden auch das deutlich stärkste Zuwanderungsjahr gewesen. Ein Jahr später seien nur noch rund 9.000, dieses Jahr bisher knapp über 2.000 Menschen nach Sachsen-Anhalt eingereist.



Deutschlandweit sind im Jahr 2015 rund 890.000 Menschen registriert worden. Seit 2015 sind insgesamt mehr als 1,2 Millionen Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Das geht aus den Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervor.

Seit 2015 sind nach Angaben des Innenministeriums 2.188 Menschen abgeschoben worden (Stand: 9. August 2017). 6.003 Personen sind aktuell zur Ausreise verpflichtet, halten sich aber noch in Sachsen-Anhalt auf.

Geflüchtete und Asylsuchende werden nach Paragraf 1 Abs. 1 und 2 des Aufnahmegesetzes (AufnG) in den Landkreisen und kreisfreien Städten untergebracht. In der Antwort einer Großen Anfrage zur Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt vom 2. Juni 2017 wird die Verteilung detailiert aufgelistet. Vor der Verteilung der Menschen auf die Landkreise werden die Gfelüchteten jedoch in den sogenannten Landesaufnahmeeinrichtungen registriert.

Nach Angaben des Innenministeriums hält das Land dafür aktuell 2.500 Plätze bereit. Die Unterbringung erfolgt in der Zentralen Anlaufstelle in Halberstadt (ZASt) sowie den Landesaufnahmeeinrichtungen Klietz und Magdeburg und in Genthin.

In Zukunft soll der Bedarf an den Standorten Halberstadt, dazu gehört die ZASt und die Außenstelle in der Straße der Opfer des Faschismus in Halberstadt, und der neu zu errichtenden Aufnahmeeinrichtung in Stendal gedeckt werden. Der Betrieb der übrigen Einrichtungen in Klitz und Magdeburg wird perspektivisch eingestellt.

Insgesamt sollen dann 2.000 Unterbringungsplätze zur Verfügung stehen.

Das Innenministerium teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass im Bereich Asyl im Jahr 2015 rund 78,5 Millionen Euro ausgegeben wurden und im Jahr 2016 etwa 266,5 Millionen. In den Kosten enthalten sind nach den Angaben:

die Kosten für die Landesaufnahme und Unterbringung,

die Kosten für die Erstuntersuchungen gemäß § 62 AsylG,

die Zuweisungen an Kommunen für die gesonderte Beratung und Betreuung,

und die Erstattungsleistungen an die Landkreise und kreisfreien Städte, die im Rahmen der kommunalen Fallpauschale für die Aufnahme und Unterbringung ausgezahlt wurden.

Zur Förderung der Integration und für Maßnahmen der zwangsweisen und freiwilligen Rückkehr wurden 2015 rund 2 Millionen Euro und 2016 rund 3,4 Millionen Euro benötigt.

Laut Innenministerium lassen sich die Kosten jedoch nicht einhundertprozentig eindeutig berechnen. So seien die Kosten für landeseigenes Personal nicht enthalten, auch Zahlen anderer Ressorts seien nicht ohne Weiteres zuordnungsbar.

Mehr zum Thema