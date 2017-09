Fragen und Antworten Wo das Land Flüchtlinge unterbringt

Das Land muss jedoch vor der Verteilung auf die Kommunen alle Flüchtlinge registrieren und vorläufig unterbringen. Dafür hält Sachsen-Anhalt Erstaufnahmeeinrichtungen (LEA) mit einer Unterbringungskapazität von aktuell 2.020 Plätzen plus eine Reserve von 480 Betten bereit.

Zum Stand 30. Juni 2017 lebten 1.480 Flüchtlinge in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Die Unterbringung erfolgt in der Zentralen Anlaufstelle in Halberstadt (ZASt) sowie den Landesaufnahmeeinrichtungen Klietz, Magdeburg und in Genthin. Geplant ist, in Zukunft nur noch die Standorte Halberstadt, dazu gehört die ZASt und die Außenstelle in der Straße der Opfer des Faschismus und die neu zu errichtende Aufnahmeeinrichtung in Stendal zu nutzen.

Weitere 18.923 Menschen haben zum Stand 30. Juni 2017 eine Aufenthaltserlaubnis, weil sie zum Beispiel als asylberechtigt anerkannt wurden und 1.301 Menschen besitzen eine Niederlassungserlaubnis. Das heißt, diese Menschen dürfen in Deutschland leben und arbeiten.

Für die Landesaufnahmeeinrichtung Halle, das ehemalige Hotel Maritim, zahlt das Land jährlich 3,4 Millionen Euro. Der Vertrag läuft noch bis zum 30. September 2018. Derzeit werden aber Gespräche über eine vorzeitige Vertragsbeendigung geführt.

Innenminister Stahlknecht 2015 in Halberstadt: "Es gab keine andere Alternative." Bildrechte: MDR/Schneider-Solis Außerdem wird auch die Außenstelle der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt an der Rabahne nicht mehr genutzt. Hier zahlt das Land jährliche Mietkosten von 372.000 Euro. Der Mietvertrag endet am 31. Oktober 2020.



Innenminister Holger Stahlknecht schildert MDR SACHSEN-ANHALT im Interview die damalige Situation. "Wir haben 2015 nehmen müssen, was wir kriegen. Es hat jede Menge Unternehmen gegeben, die haben damit Geld verdient. Das sind manchmal die Schattenseiten einer sozialen Marktwirtschaft", so der Innenminister. "Wir hatten die Menschen, die draußen waren. Es wurde Winter. Und wir hatten auch eine gewisse mediale Begleitung, die uns jede Woche gefragt hat: Kriegt ihr die vor den Winter denn alle vernünftig untergebracht? Es gab keine andere Alternative, und das ist der Preis."

Insgesamt hat das Land 348,4 Millionen Euro zur Bewältigung der Flüchtlingskrise ausgeben. Darin enthalten sind die Kosten für die Unterbringung, Gelder für die Landkreise und Maßnahmen zur Integration. Einhundertprozentig eindeutig berechnen lassen sich die Zahlen laut Innenministerium jedoch nicht.

In der Antwort einer Großen Anfrage zur Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden vom 2. Juni 2017 wurden zusätzlich die Ausgaben der Landkreise für die Unterbringung der Geflüchteten in Wohnungen beziffert. Demnach haben die Landkreise 2017 Ausgaben zwischen 491.000 Euro im Saalekreis und 10,3 Millionen Euro in Halle getätigt.

Laut Landesregierung ist eine verlässliche Prognose für die Belegungszahlen in den Kommunen nicht möglich. Viele Variablen im Weltgeschehen könnten nicht zuverlässig vorhergesagt werden. Derzeit kommen pro Monat etwa 300 Asylsuchende nach Sachsen-Anhalt. Das sind weit weniger als in den Vorjahren.