Viele Tierheime in Sachsen-Anhalt vermitteln in der Zeit rund um den Jahreswechsel keine Tiere. Das ergaben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT. Danach geben die Tierheime unter anderem in Burg, Halberstadt, Schönebeck, Wolmirstedt und Magdeburg derzeit keine Hunde oder Katzen mehr ab. Ähnlich ist die Situation in Stendal, Salzwedel, Zerbst und Dessau. Im Dessauer Tierheim hieß es, der Vermittlungsstopp gelte auch, damit Tiere die Silvester-Knallerei nach wenigen Tagen nicht in neuer Umgebung verbringen müssten.

Skeptisch bei der Frage nach Welpen

Anders halten es die Tierheime zum Beispiel in Aschersleben, Genthin, Quedlinburg, Zabakuck und Satuelle. Das Tierheim Aschersleben erklärte, entscheidend sei das Bauchgefühl. Viele Leute kämen gar nicht unbedingt, um Tiere zu Weihnachten zu verschenken.

"Das Bauchgefühl ist entscheidend." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Tierheim-Mitarbeiter in Genthin schauen sich die Interessenten genau an. Sie werden skeptisch, wenn etwa Familien mit kleinen Kindern kämen, sich für Welpen interessierten und zunächst nach der Vermittlungsgebühr fragten.



Das Tierheim Quedlinburg vermittelt nach eigenen Angaben nur an Menschen in reiferem Alter, die mit Tieren vertraut sind. Außerdem gebe es nach jeder Vermittlung zunächst ohnehin eine Probezeit.

Willkommen sind Interessenten für "Sorgenfälle"