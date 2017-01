Auf der Webseite des Tierparks in Köthen prangt in diesen Tagen ein Schriftzug in roter Signalfarbe: Aus "betrieblichen Gründen“ bis auf weiteres geschlossen. Es sind nur wenige Wörter. Und doch ist das, was dahinter steckt, vor allem für die Mitarbeiter des Tierparks ein herber Schlag: Nachdem das Virus in der vergangenen Woche bei einem verendeten Schwan nachgewiesen worden war, wurden als Sofortmaßnahme 133 Gänse, Enten, Schwäne und Weißschwäne getötet. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte Köthen am Freitagabend zum Sperrbezirk erklärt.



Die Mitarbeiter des Tierparks mussten das Töten selbst übernehmen, weil eine Spezialfirma laut Tierpark-Leiter Michael Engelmann in einem anderen Betrieb "ausreichend zu tun hatte".