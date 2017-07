Klein und flauschig: Tigerbaby Stormi präsentierte sich am Mittwoch erstmals.

Klein und flauschig: Tigerbaby Stormi präsentierte sich am Mittwoch erstmals.

Klein und flauschig: Tigerbaby Stormi präsentierte sich am Mittwoch erstmals. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Magdeburger Zoo Flauschiger Tiger-Nachwuchs

Hauptinhalt

Klein, süß und niedlich – so präsentierte sich am Mittwoch der jüngste Star im Magdeburger Zoo. Tigermädchen Stormi wurde am Mittag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und hat alle verzückt.