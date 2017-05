Die Hitze der vergangenen Tage und der zuletzt fehlende Regen gefährden auch den Schiffsverkehr auf der Elbe. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sinken die Pegelstände im Moment täglich um bis zu acht Zentimeter. Allerdings habe es auch in den vergangenen beiden Jahren Ende Mai Niedrigwasser gegeben. Nach Angaben des Amtes kann es für Fahrgastschiffe auf der Elbe in Richtung Dresden bereits an einigen Stellen eng werden. Ähnlich sieht es auf der Saale zwischen Calbe und der Elbmündung aus.