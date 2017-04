Zwei ungewöhnliche Todesfälle beschäftigen derzeit die Polizei in Sachsen-Anhalt. Die Tatortgruppe der Kriminalpolizei untersucht die Umstände eines Todesfalls im Altmarkkreis Salzwedel. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde am Mittwochnachmittag in einem Waldstück zwischen Gardelegen und Letzlingen ein brennendes Auto gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand es komplett in Flammen. Nachdem die Kameraden das Feuer gelöscht hatten, fanden die Rettungskräfte in dem Fahrzeug eine Leiche.